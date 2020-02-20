شكرا لمتابعة خبر عن طريقة التسجيل في مبادرة سند الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج سند محمد بن سلمان عن طريقة التسجيل في مبادرة سند الزواج ، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج وإتباع الخطوات التالية : 1- الدخول على صفحة مبادرة سند الزواج.

2 – التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

3- إنشاء حساب وإدخال البيانات.

4-اجتياز دورة الوعي المالي.

5-انتظار رسالة اعتماد الطلب. ويعمل البرنامج على مساعدة الشباب الأكثر إحتياجاً على الزواج ضمن مبادرات الأمير محمد بن سلمان ، وذلك بعد توفر شروط الأهلية .

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