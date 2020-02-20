شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية إلتحاق «موسى الخنيزي» بالمدارس بعد إختطاف 20 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن إمكانية إلتحاق المواطن موسى الخنيزي الذي تعرض للإختطاف 20 عام بالمدارس وحصوله على شهادة دراسية ، بعد الظرف التي تعرض لها .

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية “سعيد الباحص ” أن النظام التعليمي يتيح لمن تجاوز 12 عام دون الإلتحاق بمدارس أن يتم قبوله بالصف الأول المتوسط بنظام الدراسة الليلي أو المنزلي دون اختبار للمستوى ، وإذا كان سيلتحق بالصف الثاني يتم تحديد اختبار له ، لينتقل للصف الثالث بعدها في مقاعد الدراسة بعد موافقة الوزارة نظراً للظروف الخاصة .

وكان المواطن “موسى الخنيزي ” قد تم التوصل له قبل أيام وإعادته لذويه بعد 20 عام من الإختطاف بالدمام على يد امرأة إدعت أنه لقيط .

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