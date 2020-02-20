شكرا لمتابعة خبر عن «الحرابة» تأمل في عودة الابن المخطوف منذ 41 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص عدد من أفراد عائلة الحرابة من محافظة الأحساء، على تهنئة عائلة الخنيزي بعد عودة ابنهم موسى الذي اختطف منذ ٢٠ عاما.

وأعرب عبدالمحسن حسين الحرابة والد المخطوف «محمد»، عن أمله في عودة نجله المخطوف قبل 41 عاما، إلى أحضانه مرة أخرى، موضحا أنه خرج من المنزل للحظات قليلة اختفى محمد وكان عمره آنذاك عاما و10 أشهر، وحينها تم إبلاغ الشرطة بحادثة الخطف في حي الحوطة بمدينة العمران بمحافظة الأحساء.

وقال إن ابنه محمد كان يلعب بجانب المنزل على بعد أمتار فقط وخطف، فيما كان هو يعمل في الدمام، وأخبروه بالخبر عبر الهاتف، وعندما بحثوا عنه وام يجدوه أبلغوا الشرطة.