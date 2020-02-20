شكرا لمتابعة خبر عن شؤون الحرمين توزع خمسة آلاف حقيبة على قاصدي المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إهداء الحقائب العلمية على قاصدي المسجد الحرام، ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”. وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام ماجد بن محمد المسعودي أن الإدارة قامت خلال هذا العام بتوزيع أكثر من 5000 حقيبة علمية على قاصدي بيت الله الحرام من طلبة العلم والمعتمرين والزوار، تحتوي على بعض الكتيبات والوسائط التقنية المتعلقة بأحكام الفقه والعقيدة والتوحيد. وأضاف أن الحملة تأتي إبرازاً لدور الرئاسة التعليمي والتوجيهي إلى جانب نشر العلم الشرعي .

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