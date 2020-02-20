شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع انحسار الحالة الماطرة ناحية الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، انحسار الحالة الماطرة في يومها السادس، ناحية الشرقية.

وأضاف خلال تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أنه من المتوقع أن تهطل زخات مطرية متفرقة، وأن تنشط الرياح الشمالية الغربية معتدلة البرودة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الشرقي.

فيما قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران».