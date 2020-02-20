شكرا لمتابعة خبر عن سبب إخلاء دار المسنين بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن سبب إخلاء دار المسنين بمنطقة جازان وتوزيع المسنين على دور المسنين بعدد من المناطق .
وأكد مسؤول الوزارة بجازان أحمد القنفذي أن الوزارة تعد لمشروع ضخم للرعاية الإجتماعية يتوفر فيه جميع متطلبات النزلاء ، وبمجرد الإنتهاء منه سيعود النزلاء إلى دار الرعاية الحجديدة ، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز الحالية في المشروع تجاوزت 50 % .
وأضاف أن الوزارة أعدت للمشروع مبلغ 46 مليون ريال ، وبدأت فيه منذ 2015 ، لكنه تعثر بعض الوقت ، ما جعلها تضع خطة زمنية أخرى للإنتهاء منه قريباً .
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