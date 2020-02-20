شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من سحب رعدية ممطرة على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية. وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات المخواة, وبلجرشي, وقلوة والمراكز التابعة لها . من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الأنترنت .

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