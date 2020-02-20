شكرا لمتابعة خبر عن أمين عسير يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على أهمية إنجاز جميع المشاريع التي تنفذها الامانة وبلدياتها من خلال متابعة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع كافة، و وضع الآليات اللازمة للارتقاء بجودة جميع المشاريع بما يضمن انجازها وفق ما هو مخطط له .
بجانب رفع تقارير شهرية لكافة المشاريع ورصد المشاريع التي قد تواجه أي عوائق تؤدي إلى تعثرها أو تأخر تنفيذها والمقترحات المناسبة لمعالجتها والعمل على تسريع وتيرة تنفيذها .
وأضاف الحميدي أن الأمانة تعمل على تنفيذ كافة المشاريع الحيوية التي تعزز البنية التحتية للمنطقة في كافة المواقع و تمضي قدما في توقيع العقود ومتابعة الشركات و المؤسسات المنفذة للتأكد من تطبيقها للمواصفات والاشتراطات التي تنص عليها العقود.
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