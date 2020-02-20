شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يتساقط الصينيون في الشوارع كأوراق الشجر بسبب كورونا (فيديو تقشعر له الأبدان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو أول أمس تقشعر له الأبدان يظهر كيف يتساقط ضحايا فيروس كورونا من الصينين كأوراق الشجر .

قد يهمك ايضاً:

بكل جراءة: الفنانة الصغيرة ‘‘حلا الترك‘‘ تقطر أناقة وتكشف.. هذا ما سأفلعه مع زوجي المستقبلي! (فيديو)



صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. (فيديو صادم)



أسد يلتهم ‘‘زرافة عملاقة‘‘.. وفي اللحظات الأخيرة انقلبت الأمور وكانت النتيجة صادمة.. شاهد



شاهد كيف يتساقط الصينيون في الشوارع كأوراق الشجر بسبب كورونا (فيديو تقشعر له الأبدان)



أسد وجد حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ تعاشر شقيقه.. فجن جنونه وانتقم بطريقة لاتخطر على بال.. لكن شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟ (فيديو)



الإعلامية ‘‘رؤى الصبان‘‘ مع زوجها السعودي بـ‘‘الشورت فقط‘‘.. أناقة خيالية ورومانسية تفوق الوصف! (شاهد)



مفاجأة: نشيد وطني جديد في عُمان بعد رحيل السلطان قابوس!! (فيديو)

سعودي يزوَّج فتاة بأخيها ويرتكب جرائم مروعة في الكويت.. والنهاية صادمة!

العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ التي توقعت انتشار ‘‘كورونا‘‘ في الصين تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في السعودية والإمارات وقطر عام 2020 شاهد

Advertisements

زوجة أبو لهب.. سعودية تدعو لفتح خمّارات في مكّة والمدينة!.. وهكذا كان مصيرها (فيديو صادم)

السعودية والإمارات والكويت تعلن الاستنفار للبحث عن امرأة ظهرت في فيديو صادم.. لن تصدق ماذا فعلت؟؟.. شاهد

ميت يبعث برسالة مخيفة لزوجته!.. شاهد ماورد فيها؟؟ (صورة)



مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس‘‘ تهاجم مذيعة في قناة العربية: أنتي بلا أخلاق وقد رأيتك مكشوفة بعيني.. شاهد من تكون؟؟



بكل جرأءة .. الفنانة ليلى علوي تعترف بصراحة لهذا الفنان المشهور: ‘‘لو قابلتك بدري كنت اتزوجتك‘‘ شاهد من يكون؟



وأخيرًا.. الكشف عن السبب الحقيقي للإطاحة بالإعلامية ‘‘علا الفارس‘‘ من MBC وانضمامها لقناة الجزيرة.. ماعلاقة بن سلمان؟؟

أسد ينغمس مع حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ في لحظات حميمية مثيرة.. وحنيما اقترب منهم المصور كانت الصدمة (شاهد)





وتداول نشطاء مقاطع فيديو مروعة لأشخاص انهاروا في شوارع المدينة، بؤرة فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة العشرات وسط مخاوف من تحوله إلى وباء.

وأظهرت عشرات الفيديوهات أشخاصا يفترشون الأرض في الشوارع ومحطات وسائل النقل العمومية، بعد فقدانهم وعيهم نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما يهرع لهم المسعفون محاولين إبعاد المواطنين عن المكان وتوزيع الكمامات عليهم.

وذكرت الصحيفة البريطانية انها لم تتأكد من صحة افيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الصين بسبب فيروس كورونا إلى 80، كما تأكدت إصابة ما يقرب من 3000 آخرين.

ومددت السلطات عطلة العام الصيني الجديد، لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى يوم الأحد، في محاولة لاحتواء تفشي المرض.

وتواجه مدينة ووهان، البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس، والموجودة بمقاطعة هوبي، لحالة من الإقفال التام، كما فرضت عدة مدن حظرا على السفر.