شكرا لقرائتكم خبر عن أسد وجد حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ تعاشر شقيقه.. فجن جنونه وانتقم بطريقة لاتخطر على بال.. لكن شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت لقطات فيديو درامية أسدين خلال معركة عنيفة بينهما من أجل التفوق والفوز بإحدى اللبؤات في محمية طبيعية في كينيا.

قد يهمك ايضاً:

بكل جراءة: الفنانة الصغيرة ‘‘حلا الترك‘‘ تقطر أناقة وتكشف.. هذا ما سأفلعه مع زوجي المستقبلي! (فيديو)



صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. (فيديو صادم)



أسد يلتهم ‘‘زرافة عملاقة‘‘.. وفي اللحظات الأخيرة انقلبت الأمور وكانت النتيجة صادمة.. شاهد



شاهد كيف يتساقط الصينيون في الشوارع كأوراق الشجر بسبب كورونا (فيديو تقشعر له الأبدان)



أسد وجد حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ تعاشر شقيقه.. فجن جنونه وانتقم بطريقة لاتخطر على بال.. لكن شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟ (فيديو)



الإعلامية ‘‘رؤى الصبان‘‘ مع زوجها السعودي بـ‘‘الشورت فقط‘‘.. أناقة خيالية ورومانسية تفوق الوصف! (شاهد)



مفاجأة: نشيد وطني جديد في عُمان بعد رحيل السلطان قابوس!! (فيديو)

سعودي يزوَّج فتاة بأخيها ويرتكب جرائم مروعة في الكويت.. والنهاية صادمة!

العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ التي توقعت انتشار ‘‘كورونا‘‘ في الصين تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في السعودية والإمارات وقطر عام 2020 شاهد

زوجة أبو لهب.. سعودية تدعو لفتح خمّارات في مكّة والمدينة!.. وهكذا كان مصيرها (فيديو صادم)

Advertisements

السعودية والإمارات والكويت تعلن الاستنفار للبحث عن امرأة ظهرت في فيديو صادم.. لن تصدق ماذا فعلت؟؟.. شاهد

ميت يبعث برسالة مخيفة لزوجته!.. شاهد ماورد فيها؟؟ (صورة)



مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس‘‘ تهاجم مذيعة في قناة العربية: أنتي بلا أخلاق وقد رأيتك مكشوفة بعيني.. شاهد من تكون؟؟



بكل جرأءة .. الفنانة ليلى علوي تعترف بصراحة لهذا الفنان المشهور: ‘‘لو قابلتك بدري كنت اتزوجتك‘‘ شاهد من يكون؟



وأخيرًا.. الكشف عن السبب الحقيقي للإطاحة بالإعلامية ‘‘علا الفارس‘‘ من MBC وانضمامها لقناة الجزيرة.. ماعلاقة بن سلمان؟؟

أسد ينغمس مع حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ في لحظات حميمية مثيرة.. وحنيما اقترب منهم المصور كانت الصدمة (شاهد)





دارت المعركة الشرسة بين ذكرين من الأسود وهم في الأصل أشقاء أمام مجموعة من السياح الذين تفاجئوا بسلوك الأسدين، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية.

وكان كل من بريا شانداريا وزوجها هيتول دينشكومار يزوران محمية ماساي مارا، وهي محمية طبيعية في كينيا، عندما تفاجأ الزوجان بمعركة المخالب الصادمة بالقرب من سيارتهما.

"معركة شرسة"

كانت المعركة بين الأخوين، كاكا وماردادي، وهما أسدين معروفين في المحمية الوطنية، بأنهما شقيقين.

وفي الفيديو الذي جرى تصويره من مركبة السياح، يمكن رؤية أسدين على الأرض ويضرب كل منهما الآخر بمخالبهما الضخمة، كما يحاول الشقيقان عض بعضهما بعضا، إذ يكشر كل من هما عن أنيابه أمام الآخر.

تقول بريا، وهي محاسبة تبلغ من العمر 36 عاما: "كان الأسد "كاكا" يقف بالقرب من بركة صغيرة، وكان عطشا للغاية بعد عملية تزاوج. في حين كانت اللبؤة تجلس خلفه، لكنها نهضت وتسللت للابتعاد عنه".

وأضافت: "ظننا أنها ستذهب إلى نفس المكان الذي كانا يتزاوجان فيه مرة أخرى لكن يبدو أنها شاهدت الأسد "مارادي" فذهبت إليه".

وتابعت: "بعد ذلك، لم يجد كاكا اللبؤة بجواره، فبدأ في البحث عنها، لكنه لم يتمكن من العثور عليها في الحال".

"هُزِمَ كاكا الضعيف"

ويستطيع الأسد تحديد اتجاه لبؤته لأنه يميز رائحتها، لذلك عندما تتبع كاكا الرائحة وجدها مع أخيه ماراديدي، بحسب ما قالت بريا.

وعندما رأى كاكا اللبؤة مع الأسد "ماراديدي" اندلعت المعركة بين الأخوين. وفي النهاية، هُزِمَ كاكا الضعيف، وفاز ماراديدي باللبؤة.