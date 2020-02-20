وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على التزام واشنطن القوي بأمن السعودية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه سعيد بزيارته للمملكة العربية السعودية لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة، مؤكدا على وجود حاجة للوقوف مع السعودية في مواجهة إيران.

وكتب بومبيو في تغريدة نشرها أمس الأربعاء عبر حسابه على مواقع التواصل "تويتر": "أنا سعيد لعودتي وزيارتي الرياض لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة، هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى السعودية، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بإيران، وفق وكالة روسيا اليوم.

إلى ذلك قال بومبيو للصحفيين المرافقين له في الرحلة، إنه سيبحث في اجتماعات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته قضايا تتعلق بالاقتصاد وبحقوق الإنسان، مثل قضية الطبيب السعودي الأمريكي النسية الذي لا يزال قيد المحاكمة في المملكة بعد احتجازه قرابة عامين.

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وفي وقت سابق يوم أمس الاربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيزور السعودية من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بومبيو سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ اليوم الأربعاء.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن الوزيرين "بحثا في ضرورة التصدي لتصرفات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

كما ورد في البيان، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما إزاء أعمال العنف في اليمن، وخاصة هجمات الحوثيين على السعودية، واتفقا على "ضرورة تخفيض التصعيد على وجه السرعة".