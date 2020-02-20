مدير الدفاع المدني: منصة إلكترونية للإنذار المبكر من خلال الجوالات قريباً (فيديو)

︎ : . كشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية للإنذار المبكر؛ بحيث يكون الإنذار من خلال أجهزة الجوالات. وأوضح العمرو في مقابلة مع قناة “mbc”، أن المنصة ستطلق بعد شهر أو شهرين من الآن، مبيناً أن إدارة الدفاع المدني تعمل على إنشاء تلك المنصة بالتعاون مع هيئة الاتصالات السعودية.





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