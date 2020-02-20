تطبيق مايكروسوفت أوفيس الجديد يصل مستخدمي iOS وقريبًا سيدعم الأجهزة اللوحية

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بعد مرحلة اختبار استغرقت نحو عام، أعلنت مايكروسوفت ورسميًا عن إطلاق تطبيقها المُوحّد والجامع لتطبيقاتها وورد وإكسل وباوربونت الذي حمل اسم أوفيس على متجر جوجل بلاي، بدوره حمل التطبيق معه الكثير من المميزات والأدوات القوية التي يمكنك التعرّف عليها عبر مقالتنا السابقة من أسفل.

طالع أيضًا: مايكروسوفت تدمج وورد وإكسل وباوربونت في تطبيق واحد على أندرويد.

في غضون ذلك، لم تُشير مايكروسوفت عن دعم تطبيقها هذا للأجهزة اللوحية ولا لنظام التشغيل iOS، لكن اليوم حصلنا على إجابة، حيث وبشكل رسمي أصبح التطبيق متاح على iOS، كذلك دعم الاجهزة اللوحية سيكون قريبًا، وقد أشارت مايكروسوفت بصريح العبارة:

“إن تجربة الجهاز اللوحي المثالية ستكون متاحة على كل من آيباد وأندرويد قريبًا”.

في نفس السياق، أتاحت الشركة بعض الإضافات الجديدة في تطبيقها أوفيس وهي على النحو التالي:

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إملاء الكلمات: وذلك من خلال جعل وورد يُحوّل صوتك إلى نص مكتوب، واستخدام الأوامر الصوتية وأشرطة الأدوات البسيطة لتطبيق التنسيق وعلامات الترقيم.

عرض بطاقات إكسل: في هذا التطبيق ستتمكن من عرض البيانات وتحريرها في صف جدول إكسل وبتنسيق بطاقة بسيط بحيث لن تضطر إلى الامتداد عبر الأعمدة التي تتجاوز حدود الشاشة.

مخطط تفصيلي إلى باوربونت: ستتمكن من كتابة محتوى العرض التقديمي كمخطط تفصيلي بسيط، مع السماح لـ PowerPoint Designer بتحويله إلى شرائح قابلة للتقديم مع تصميم وتنسيق وأيقونات مناسبة لمحتواك.

أخيرًا، تطبيق أوفيس الجديد متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل سواء على أندرويد أو iOS، وكما أشرنا سابقًا، التجربة على الأجهزة اللوحية بات قاب قوسين أو أدنى.

تحميل تطبيق أوفيس على iOS.

تحميل تطبيق أوفيس على أندرويد.

