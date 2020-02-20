TikTok يتيح للآباء التحكم بزمن استخدام أبنائهم للتطبيق

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لو كان لديك ولد يملك هاتف ذكي يحوي تطبيق TikTok، فإنه لا شك يقضي وقت طويل من يومه على التطبيق، الآن ستكون لديك طريقة سهلة لتحديد زمن استخدامه للتطبيق.

الآن مع وضع أمان العائلة Family Safety يمكن للآباء التحكم وإدارة زمن استخدام التطبيق، وتقييد من يمكنه إرسال الرسائل الخاصة لأولادهم أو حتى إلغاء الميزة بالكامل، فضلاً عن وضع التقييد الذي يقيد ظهور المحتوى غير الملائم لأطفالهم وأعمارهم.

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كان تطبيق تيك توك قد أطلق في ابريل الماضي ميزة تحديد زمن استخدام التطبيق للمستخدم نفسه، لكنه الآن أصبح يوفر هذه الميزة لتعمل فقط على مشاهدة الفيديوهات في دفق المنشورات.

تعاونت تيك توك مع مجموعة من أبرز أصحاب القنوات الشهيرة لإنشاء فيديوهات منبثقة تظهر لك لتخبرك بأنك قد استخدمت التطبيق لوقت طويل وتشجعك على أخذ فاصل والتوقف عن تصفح المزيد من الفيديوهات.

من الجيد أن تأخذ تيك توك هذا الأمر على محمل الجدية وهو يتعارض مع مصلحتها الشخصية التي تكمن في قضاء المستخدم أطول وقت ممكن ضمن التطبيق.

