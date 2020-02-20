شركة آبل ستكشف عن AirTags نهاية العام الجاري (تسريبات)

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بالعودة من جديد للحديث عن أخر تسريبات شركة آبل ومتعقبها AirTags أو Apple Tags التي دارت حوله الكثير من الشائعات على مر الشهور الماضية، يبدو أن الشركة أصحبت جاهزة لإطلاقه في ربعها المالي الثالث أي نهاية العام حسب توقعات الخبير التقني Ming-Chi Kuo.

وكانت تسريبات متتبع أو متعقب آبل تحدثت عن كونه شبيه بأجهزة Tile ويستخدم نطاق موجات الراديو الموسع UWB ذات الترددات المنخفضة والمتسخدمة بطبيعة الحال في النسخة الأخيرة من آيفونات الشركة “آيفون 11” للتبع الجهاز وتحديد موقعه.

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فيما من المتوقع أن تحظى AirTags بإمكانية الاقتران مع سحابة آبل عبر حساب iClould لتعمل بمنظومة متكاملة مع كافة أجهزة الشركة وخدماتها السحابية وبالتالي تسهيل تتبع المقتنيات والأغراض المضافة إليها والعثور عليها في حالة فقدانها من خلال تطبيق Find My.

كما من المحتمل أن تتمتع بميزة Offline Finding وهي التتبع دون اتصال حيث أن هذه الميزة متوفرة في نسحة النظام iOS 13 حسب ما أفاد موقع 9to5Mac.

أما بالنسبة للوقت المتوقع للكشف عن عن AirTags تحديداً فربما سيكون لها مكاناً في حدث آبل في سبتمبر المقبل مع سلسلة آيفونات 2020 الجديدة أو ربما قد تستغل الشركة مؤتمرها للمطوريين WWDC المتوقع عقده في يونيو القادم وتعلن عنه.

