تويتر تستحوذ على Chroma Labs بشكل كامل وتضم فريقها

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أعلن مدير المنتجات في شركة تويتر، كايفون بيكبور، عن استحواذ شركته على معامل Chroma Labs بشكل كامل وضم فريق العمل الخاص بها إلى تويتر، بحيث سينضمون إلى فريق المنتجات والتصميم في الشركة للعمل على إضافات مختلفة، يقول كايفون أنها ستساهم في توفير طرق إبداعية أكثر للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم عبر المنصة.

بموجب اتفاق الاستحواذ الكامل الجديد، فإن Chroma Labs ستغلق بشكل كامل ومباشر لينضم فريقها إلى فريق عمل تويتر.

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تمتلك Chroma Labs تطبيقًا خاصًا على نظام تشغيل iOS يساعد المستخدمين على تحرير الصور ومقاطع الفيديو لنشرها ضمن القصص على المنصات المختلفة التي تدعم الميزة، ومع الاستحواذ الجديد ستتوقف عن دعم تطبيقها بسبب إغلاق الشركة وانضمام فريق العمل إلى تويتر، لكن سيتسنى للمستخدمين القدامى متابعة استخدامهم للتطبيق المثبت على هواتفهم في حال رغبوا بذلك، إلى أن يواجه مشكلة مع تحديثات النظام المستقبلية من آبل.

الاستحواذ الجديد ربما يقودنا إلى رغبة تويتر في تطوير ميزة شبيهة بالقصص ضمن خطتها لإعادة تهيئة المنصة وطريقة استخدامها.

ويعد انتشار الميزة بين المستخدمين من العوامل المشجعة على ذلك، كما أن نجاح مزايا مثل البث المباشر بتويتر يدعم الفكرة.

على كل، الشركة لم تعلن عن وجود أي خطط لتطوير ميزة تشبه القصص حتى الآن رغم الاستحواذ الجديد.

