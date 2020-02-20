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2020-02-20 مركبة تنحرف عن مسارها وتصطدم بعمود إنارة في جدة متابعات الخليج 365 – جدة وقع حادث مروري مساء أمس الأربعاء على طريق الأمير ماجد في محافظة جدة. Advertisements وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في تغريدة له عبر تويتر، أنه حدث انحراف لمركبة عن مسارها واصطدامها بعمود إنارة على الطريق، ونتج عن الحادث وقوع عدد من الإصابات. وقال المركز إن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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