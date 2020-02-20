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المراعي تحصد ذهبية سمارتيز 2019 في زيادة الوعي بالعلامة التجارية
متابعات الخليج 365 – الرياض
حصدت شركة المراعي الجائزة الذهبية في الوعي بالعلامة التجارية وجائزتين فضيتين في فئتي الفيديو والترفيه للجوال وذلك عن الحملة الإعلانية لمنتج سفن دايز بيك رولز، ضمن جوائز سمارتيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019.
وقال عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: “إننا سعداء بهذا الفوز الذي يعزز تفوق الشركة في مجال الإعلام وقدرتها على التفاعل مع التحول الرقمي، وريادتها في تقديم رسائل إعلانية تعبر عن فهمنا العميق لاحتياجات المستهلك.”
وأضاف العتيبي: “إن تعاوننا المثمر مع شركائنا في مجال الإعلام مؤسسة “سبارك” و “آد كولوني” ساهم في زيادة قدرتنا على تطوير رسائلنا الإعلانية وتكييفها بما يناسب وسائل الإعلان الحديثة والمنصات التي يستخدمها المستهلك لتحقيق وصول أفضل لعملائنا المستهدفين بدقة.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الفائزة كانت حول منتج بيك رولز فقد مكنت الحملة جمهورها المستهدف من التفاعل مع الفيديو الرئيسي بعد إطلاقه في وسائل التواصل الاجتماعي.
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