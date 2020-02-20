الإصابات الجديدة بـ كورونا في الصين الأدنى منذ شهر

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – واس

أعلنت بكين أنّها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أدنى حصيلة يومية يسجّلها الوباء في الصين منذ حوالي شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيس للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 74,500 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2,118 وفاة بعد تسجيل 114 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت اللجنة أنّ الغالبية العظمى من الوفيات والإصابات الجديدة سجّلت في مقاطعة هوباي وبالتحديد في عاصمتها ووهان التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.

وكانت السُلطات الصحية في هوباي أعلنت أنّها سجّلت 628 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة خلال الساعات ال24 الماضية، لكنّها ما لبثت أن خفّضت هذه الحصيلة بمقدار النصف تقريبًا بعدما تبيّن لها أنها احتسبت 279 شخصًا عن طريق الخطأ في عداد المصابين.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أنّ الحصيلة الجديدة الواردة من هوباي تعني أنّ العدد “الصافي” للمصابين الجدد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة هو 349 مصابًا، وفي الصين القارية بأسرها هو 394 مصابًا، أي ربع الحصيلة المسجّلة في اليوم السابق التي بلغت على المستوى الوطني 1693 إصابة.

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