شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مبلغ صادم لشراء «رأس جنبية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول، استعراض مواطن لشراء «رأس جنبية» -مقبض خنجر- بمبلغ ٣٢٥ ألف ريال.
وسخر متداولو المقطع من المبلغ المدفوع في شراءها، مؤكدين أنه مبالغ في سعره.
واعتبر متداولو المقطع، أن هذا شكل من أشكال الهياط، مستنكرين فرحة المواطن بصرف هذا المبلغ.
ورأس الجنبية هو الجزء الذي تتوقف عليه قيمة الجنبية، فهو من أهم أجزائها، وعادة ما يُصنع من قرون وحيد القرن وقرون الوعل وسن الفيل أو من المواد البلاستيكية والخشب، وتسمى «زراف».
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