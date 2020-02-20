شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..«الخثلان» يوضح حكم بيع العربون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم بيع العربون.

وأجاب الخثلان خلال برنامج يستفتونك، على سؤال بشأن اتفاق البائع والمشتري على البيع، ودفع المشتري عربونًا، ثم عدل بعد ذلك عن الشراء، فهل من حق البائع أن يأخذ العربون ولا يرده للمشتري.؟

وقال الخثلان، إنه في حال تراجع المشتري عن الشراء، يذهب العربون للبائع، مؤكدًا أن البائع غير ملزم برد العربون.

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واستشهد الخثلان بقصة شراء نافع بن عبدالحارث من صفوان بن أمية داراً للسجن بمكة، على إن رضي عمر بن الخطاب فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة دينار.

والعربون هو أن يدفع المشتري للبائع مبلغًا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه.