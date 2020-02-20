شكرا لمتابعة خبر عن والد الطالبة التي تم دهسها بمكة قبل عامين: السائق لا زال مختفيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية مصرع الطالبة فاطمة اليزيدي، في حادثة دهس أمام مدرستها بالطريق الدائري الثالث في حي الهجرة بمكة المكرمة قبل عامين، خرج الأب من جديد متسائلا عن مصير المتسبب في فقده ابنته.

وأكد والد الطفلة المتوفاه، أن السائق مازال مختفيا بعد هروبه وقت الحادثة وحتى الآن، قائلا: غابت فاطمة وغاب معها السائق المتسبب في وفاتها.

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وأوضح أن إدارة التعليم في مكة المكرمة لم تعلن نتائج التحقيقات حتى اليوم.

وكان والد فاطمة التي توفت عن عمر15 عاما، قد حمل كلا من إدارة وحارس المدرسة وسائق الحافلة المدرسية، وأمانة العاصمة المقدسة، المسؤولية عن الحادثة، متوعدا بمقاضاتهم.