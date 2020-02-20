وزير الخارجية القطري يتطاول على دول المقاطعة

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اعترف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بدخول الدوحة في مفاوضات مع المملكة ولكنها توقفت.
وتطاول الوزير القطري، على دول المقاطعة خلال تصريحاته أمس الأربعاء، قائلًا « عليها أن تعود إلى رُشدها»، في تصريح يدل على استمرار النظام القطري في التكبر والمماطلة.
واستمر وزير الخارجية القطري، في نشر أكاذيب نظام الحمدين بشأن دعمه الإرهاب، قائلًا «لم تدعم أي مجموعات إرهابية في سوريا ودعمنا للشعب السوري يتم من خلال منظمات إنسانية».
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