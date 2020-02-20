مواطن القريات لم يعثر على 15 مليون ريال!

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انتشرت خلال الساعات الماضية، خبرًا يزعم أن مواطنًا عثر على مبلغ كبير من المال يُقدر بنحو 15 مليون ريال وقام بتسليمها إلى شرطة حصيدة بالقريات.

وعلمت «صدى»، أن هذه الأنباء ليست حقيقة وإنما الصورة تعود إلى عام 2018مـ وتحديدًا في شهر مايو، حيث تم الإطاحة بعصابة سلبت 26.3 مليون ريال.

وألقت شرطة الرياض، القبض على مقيم يمني ومواطنَيْن في العقد الرابع قاموا بالتعرُّض لمركبة نقل أموال وأطلقوا النار على طاقمها المكون من ثلاثة موظفين (جميعهم مواطنون)، نتج عنه وقوع إصابات متفاوتة فيما بينهم، أحدهم وافته المنية -رحمه الله- في وقت لاحق متأثراً بإصابته بعيارٍ ناري في الفخذ، وجاوزت قيمة المبالغ النقدية التي تم سلبها 19 مليون ريال.

