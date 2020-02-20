الفوزان: لا يجوز نُصح المسؤولين عبر مواقع التواصل

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كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الحكم الشرعي للمناصحة العلنية لبعض مسؤلي الدولة عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي .
وأكد الشيخ “الفوزان ” أن هذا المنهج خاطئ ولا يجوز لأن النصيحة يجب أن تكون سراً بين الناصح والمنصوح ، وليس أمام الجميع .
جاء ذلك على لسان الدكتور عمر العمر الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي كشف عن إستفساره وإجابة الشيخ”الفوزان ” عبر تغريدة له .
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