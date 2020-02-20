“الهيئة الملكية للعلا” تكشف حقيقة الفيديو المتداول بشأن العثور على 5 آلاف كيلو ذهب داخل جرّات في العلا

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كشف المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، سعد المطرفي، حقيقة الفيديو المتداول بشأن العثور على 5 آلاف كيلو من الذهب داخل جرّات في العلا.
وقال المطرفي إن هذا الادعاء عار من الصحة، كما أن الهيئة الملكية، وقبلها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قامتا بالتنقيب على مدى عشرين عاماً ولم تجدا شيئا غير القطع الأثرية.
وأوضح، عبر مداخلة في “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن الفيديو المتداول هو لاكتشاف قطع أثرية عبارة عن قطع فخارية وتماثيل صغيرة.
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