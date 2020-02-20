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دعا فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، المواطنين أصحاب 152 قطعة أرضية من مشروع “ولي العهد 4″، لمراجعة مقر إدارة الطرق في العاصمة المقدسة اعتباراً من الأسبوع القادم.
وأوضح فرع الوزارة بمكة أن موعد مراجعة أصحاب القطع الأرضية التي تتعارض مع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع طريق “الشميسي- الكر”، سيكون أيام “الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء” من كل أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر “النقل” تدعو أصحاب 152 قطعة أرضية بـ”ولي العهد 4″ لمراجعة فرعها بمكة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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