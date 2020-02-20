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“النقل” تدعو أصحاب 152 قطعة أرضية بـ”ولي العهد 4″ لمراجعة فرعها بمكة (صور)

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دعا فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، المواطنين أصحاب 152 قطعة أرضية من مشروع “ولي العهد 4″، لمراجعة مقر إدارة الطرق في العاصمة المقدسة اعتباراً من الأسبوع القادم.

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وأوضح فرع الوزارة بمكة أن موعد مراجعة أصحاب القطع الأرضية التي تتعارض مع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع طريق “الشميسي- الكر”، سيكون أيام “الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء” من كل أسبوع.

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