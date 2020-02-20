ما هو تحدي أبشر وكيفية التسجيل فيه؟

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أطلقت وزارة الداخلية مبادرة “تحدي أبشر” لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة وأفراد المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والميدانية، بجوائز تصل إلى 340 ألف ريال.

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وأوضح المقدم الدكتور سعود العتيبي المشرف على المبادرة أن المسار الأول للتحدي هو تطوير خدمة إلكترونية قائمة، سواء كانت على منصة أبشر أو غيرها، ويشمل ذلك الخدمات الميدانية والتطوير لتحسين تجربة المستخدم لخدمات وزارة الداخلية.

وأضاف أن المسار الثاني هو ابتكار وتطوير خدمة جديدة للوزارة أو خدمة إبداعية يحتاجها العملاء (أفراد، أعمال، حكومة)، وستكون الجوائز 100 ألف ريال و50 و20 ألفا على التوالي لكل مسار، حيث بدأ التسجيل أمس ويستمر حتى 5 مارس 2020.

ويبدأ ترشيح الفرق المشاركة في 15 مارس المقبل، ويمكن التسجيل عبر absherthon.com باختيار المسار ثم البيانات الشخصية وتحميل ملف البيانات المساعدة وتحديد التحدي بمفرده أم مع فريق، ويسجل فكرته وينتظر حتى تصله نتيجة التأهل.

