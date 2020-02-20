فيديو.. الشاب نايف القرادي عن المرأة التي خطفته: أعطتني أفضل الطعام ولم تبخل علي بشيء وسأدافع عنها

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قال الشاب نايف القرادي، الذي كان مختطفا ضمن 3 أطفال منذ أكثر من 20 سنة، إن الخاطفة كانت تطعمه أفضل الأطعمة ولم تبخل عليه بشيء وكانت تفضّله على نفسها.

وأضاف في تصريح لصحيفة “اليوم”، أنه لم تكن لديه أي معلومات عن أي شيء -بخصوص الخطف- حتى أبلغتهم الجهات الأمنية، وأنه سيدافع عن المرأة لأنها مظلومة حسب كلامه، ولو أنها كما يقال عنها ما أصبح هو والمخطوفان الآخران على هذه الهيئة.

وأكد الشاب الذي عاش مع المرأة فوق العشرين عاما أنها طيبة ولم تكن ترفض له أي شيء أو طلب يطلبه منها.