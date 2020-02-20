شاهد.. أجواء ضبابية على قمم “جبال اللوز” في نيوم

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شهدت قمم “جبال اللوز” في نيوم -صباح أمس (الأربعاء)- أجواء ضبابية ممزوجة برذاذ المطر.

وتُعد “جبال اللوز” من أعلى القمم في منطقة نيوم، وهي واحدة من أهم الجبال الواقعة في شمال الجزيرة العربية، وواحدة من أهم البيئات الحاضنة لأشجار اللوز ويقصدها السياح وهواة الرحلات.

وتحتفظ جبال اللوز إلى جانب ذلك كله بالعديد من المواقع الأثرية والنقوش الصخرية النبطية..، ما يؤكد تعاقب الحضارات عليها بدءاً من قديم الزمان وحتى وقتنا الحاضر.

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