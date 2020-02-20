«شرطة الرياض» تطيح بالمتهمين الثلاثة في السطو على «تموينات» حي الروضة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين مواطنًا ومقيمين من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.

وأوضحت «شرطة الرياض» أن ذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم بالسطو على تموينات غذائية بحي الروضة شرق العاصمة الرياض وتهديد العمالة والاستيلاء على بضائع وممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 12 ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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