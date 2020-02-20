«الجبير» يبحث مع وزير خارجية هولندا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات تمَّ خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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