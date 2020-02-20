السوبر المصري.. الزمالك يفقد مدافعه قبل 24 ساعة من مواجهة الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن صعوبة لحاق محمد عبد الغنى، مدافع الفريق بمباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في بطولة السوبر المصري.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء الخميس، على استاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى، بالإمارات، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وأوضح المصدر أن محمد عبد الغنى خضع لاختبار طبي اليوم في تدريب الزمالك الختامي قبل مواجهة الأهلي، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الضامة ولكنه لم يتخط الاختبار.





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ومن المقرر أن يتواجد محمد عبد السلام مدافع الفريق كبديل في لقاء السوبر في ظل اعتماد الجهاز الفني على محمود علاء والونش بصورة أساسية.

ولعب عبدالغني كبديل في فوز الزمالك على الترجي 3-1 بكأس السوبر الأفريقي، حيث شارك في الثواني الأخيرة بغرض تأمين التقدم في النتيجة.



