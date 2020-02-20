مواطن يحرق زوجته بالبنزين

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الرياض - علي القحطاني - أقدم مواطن بجازان، على إشعال النار في زوجته الثلاثينية، بعد سكب البنزين عليها.
وتبين أن الزوج كان تحت تأثير المُسكر وقت تنفيذ فعلته، حيث اعتدى على زوجته بالضرب أولا، ثم حرقها متسببا في إصاباتها بإصابات بليغة.
ولا تزال السيدة على التنفس الاصطناعي، ومن المقرر أن تخضع لجراحة تجميلية لآثار الحريق.
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