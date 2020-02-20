شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحرق زوجته بالبنزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدم مواطن بجازان، على إشعال النار في زوجته الثلاثينية، بعد سكب البنزين عليها.

وتبين أن الزوج كان تحت تأثير المُسكر وقت تنفيذ فعلته، حيث اعتدى على زوجته بالضرب أولا، ثم حرقها متسببا في إصاباتها بإصابات بليغة.

ولا تزال السيدة على التنفس الاصطناعي، ومن المقرر أن تخضع لجراحة تجميلية لآثار الحريق.