شكرا لمتابعة خبر عن شركة تماطل في دفع رواتب 100 موظفة دون محاسبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماطلت إحدى الشركات بالمدينة المنورة في تسليم رواتب 100 موظفة سعودية، منذ 4 أشهر. وتقدمت الموظفات بشكوى إلى مكتب العمل ضد شركتهن التي تعثرت في سداد رواتبهن، وطالبن بمحاسبتها وإلزامها بدفع أجورهن. وأشارت الموظفات إلى أنهن تضررن كثيرا من المماطلة والتأخير في الصرف دون محاسبة الشركة.

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