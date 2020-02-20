تحذير من الحالة الجوية في تبوك حتى صباح الخميس

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارًا تنبيهيًّا بدأ من الثامنة صباحا وينتهي في الثالثة صباح يوم الخميس، معلنة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، مع استمرارية الحالة حتى الساعة 11 مساء هذا اليوم على مدن تبوك وتيماء وضباء وأملج والبدع وحقل والوجه.

5 إرشادات السلامة والحذر

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر كالآتي:

الانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق. والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًّا للصعق الكهربائي. تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق. عدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة. الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

مديرية الدفاع المدني بتبوك تتخذ كل الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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وأكد الرائد الشمري على الجميع سواء من أهالي المنطقة أو زائريها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومتابعة التحذيرات التي يصدرها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متمنيًّا السلامة الدائمة للجميع.

الهيئة العامة للأرصاد: الفرصة مهيأة لتكوين السحب الرعدية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة مهيأة لتكوين السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

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