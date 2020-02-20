«ورطة خلود».. حماية المستهلك تحذر من سرقة أموال بطاقات الائتمان بالمتاجر الإلكترونية

حذرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، من حفظ البطاقة الائتمانية في المتاجر الإلكترونية، حتى لا تتورط مثل «خلود».

وعبر حسابها على «تويتر»، نشرت الجمعية «إنفوجراف»، جاء فيه: «إن خلود دائمًا تحفظ بيانات بطاقتها الائتمانية داخل تطبيقات المتاجر الإلكترونية، وذلك لسهولة وسرعة الدفع، وتفاجأت في يوم من الأيام بسحب مبلغ مالي كبير من أحد التطبيقات دون طلب شراء».

وقالت: الورطة، تتمثل في سحب مبلغ مالي من البطاقة الائتمانية دون علم «خلود»، مشيرة إلى أن الحل يكون في تقديم شكوى لدى وزارة التجارة عبر رقم 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري، وذلك إذا كان المتجر مسجلًا في خدمة «معروف».

وفي حال إذا كان المتجر غير مسجل، فيتم رفع بلاغ لدى الجهات الأمنية عبر تطبيق «كلنا أمن» أو زيارة اقرب مركز شرطة.

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