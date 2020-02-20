، ضمك بنشوة الاتحاد يسعى لإسقاط الشباب .. والوحدة يبحث عن المركز الثالث ،

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تفتتح عصر اليوم مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين.
فعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، يستضيف فريق الشباب نظيره ضمك عند الساعة 3:50 عصرًا.
ويدخل فريق الشباب اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة ويسعى إلى تلافي الخسارة التي تعرض لها أمام فريق النصر الجولة الماضية 2-4.
أما فريق ضمك فيأتي في المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة، ويطمح لمواصلة انتصاراته بعد أن كسب الاتحاد الجولة الماضية 2-1.
وفي المباراة الثانية يستضيف فريق الوحدة نظيره الفيحاء عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
الوحدة يدخل اللقاء منتشيًا بانتصاره على الأهلي في الجولة الماضية، هذا الفوز الذي وضعه رابعًا بـ33 نقطة.
أما فريق الفيحاء فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.
وسيسعى بكل تأكيد للفوز للابتعاد عن شبح الهبوط حيث تعرض في مباراته الماضية للخسارة أمام الهلال 0-1.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمك الشباب الوحدة الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين
ضمك بنشوة الاتحاد يسعى لإسقاط الشباب .. والوحدة يبحث عن المركز الثالثصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
تفتتح عصر اليوم مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين.
فعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، يستضيف فريق الشباب نظيره ضمك عند الساعة 3:50 عصرًا.
ويدخل فريق الشباب اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة ويسعى إلى تلافي الخسارة التي تعرض لها أمام فريق النصر الجولة الماضية 2-4.
أما فريق ضمك فيأتي في المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة، ويطمح لمواصلة انتصاراته بعد أن كسب الاتحاد الجولة الماضية 2-1.
وفي المباراة الثانية يستضيف فريق الوحدة نظيره الفيحاء عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
الوحدة يدخل اللقاء منتشيًا بانتصاره على الأهلي في الجولة الماضية، هذا الفوز الذي وضعه رابعًا بـ33 نقطة.
أما فريق الفيحاء فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.
وسيسعى بكل تأكيد للفوز للابتعاد عن شبح الهبوط حيث تعرض في مباراته الماضية للخسارة أمام الهلال 0-1.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
01:18 AM
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
03:11 AM
في افتتاح الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تفتتح عصر اليوم مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين.
فعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، يستضيف فريق الشباب نظيره ضمك عند الساعة 3:50 عصرًا.
ويدخل فريق الشباب اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة ويسعى إلى تلافي الخسارة التي تعرض لها أمام فريق النصر الجولة الماضية 2-4.
أما فريق ضمك فيأتي في المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة، ويطمح لمواصلة انتصاراته بعد أن كسب الاتحاد الجولة الماضية 2-1.
وفي المباراة الثانية يستضيف فريق الوحدة نظيره الفيحاء عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
الوحدة يدخل اللقاء منتشيًا بانتصاره على الأهلي في الجولة الماضية، هذا الفوز الذي وضعه رابعًا بـ33 نقطة.
أما فريق الفيحاء فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.
وسيسعى بكل تأكيد للفوز للابتعاد عن شبح الهبوط حيث تعرض في مباراته الماضية للخسارة أمام الهلال 0-1.
، ضمك بنشوة الاتحاد يسعى لإسقاط الشباب .. والوحدة يبحث عن المركز الثالث ،
المصدر : الخليج 365
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