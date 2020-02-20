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محمد بن مسعود - الدمام - عقد الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، وبحضور عبدالإله مؤمنة رئيس النادي اجتماعاً بلاعبي الفريق أكد من خلاله على أهمية نقاط مباراة الفتح في المباراة التي تجمعهما الجمعة المقبلة، في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشار الأمير منصور خلال اجتماعه باللاعبين إلى أهمية الإعداد الذهني والبدني قبل المباريات والالتزام بتوجيهات مازن بهكلي المدرب المؤقت للفريق.
ميدانياً، وقف مازن بهكلي مدرب الفريق على الجاهزية الفنية والبدنية خلال التدريبات.
منصور بن مشعل للاعبي الأهلي: نقاط الفتح مطلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
عقد الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، وبحضور عبدالإله مؤمنة رئيس النادي اجتماعاً بلاعبي الفريق أكد من خلاله على أهمية نقاط مباراة الفتح في المباراة التي تجمعهما الجمعة المقبلة، في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشار الأمير منصور خلال اجتماعه باللاعبين إلى أهمية الإعداد الذهني والبدني قبل المباريات والالتزام بتوجيهات مازن بهكلي المدرب المؤقت للفريق.
ميدانياً، وقف مازن بهكلي مدرب الفريق على الجاهزية الفنية والبدنية خلال التدريبات.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
12:14 AM
عقد الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، وبحضور عبدالإله مؤمنة رئيس النادي اجتماعاً بلاعبي الفريق أكد من خلاله على أهمية نقاط مباراة الفتح في المباراة التي تجمعهما الجمعة المقبلة، في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشار الأمير منصور خلال اجتماعه باللاعبين إلى أهمية الإعداد الذهني والبدني قبل المباريات والالتزام بتوجيهات مازن بهكلي المدرب المؤقت للفريق.
ميدانياً، وقف مازن بهكلي مدرب الفريق على الجاهزية الفنية والبدنية خلال التدريبات.
، منصور بن مشعل للاعبي الأهلي: نقاط الفتح مطلب ،
المصدر : الخليج 365
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