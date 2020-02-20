شكرا لمتابعة خبر عن أسرة القرادي ترفض التنازل عن مقاضاة الخاطفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على الرغم من رفض المختطف الثاني في الدمام نايف القرادي، والذي تابعت «صدى» قضيته منذ البداية، الهجوم على المتهمة في خطفه، إلا أن أسرته لا زالت تتمسك برفضها التنازل عن مقاضاتها.
وأكدت والدة القرادي وعمه رفضهما التنازل عن محاكمة الخاطفة، التي حرمتهم منه منذأكثر من 20 عامًا.
وسبق وأوضح عم الشاب أن أخيه عانى نفسيا بسبب فقدان ابنه طوال تلك السنوات، وتوفى حزنًا عليه، ولا مجال للتنازل عن محاسبة المتسببة.
وكان المختطفين الثلاثة ومن بينهم القرادي، قد أجمعوا على عدم رغبتهم في مقاضاة السيدة التي خطفتهم، مؤكدين أنها لم تقصر معهم في شيء طوال تلك السنوات.
الجدير بالذكر، أن التحقيقات كشفت أن السيدة المتهمة، اعتادت خطف الأطفال البنين، على أن تقوم بخطف طفل كل 3 سنوات.
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