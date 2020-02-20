السعودية اليوم / الرئيس السنغالي ينوه بجهود موريتانيا في محاربة الإرهاب



نواكشوط 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

نوه الرئيس السنغالي ماكي صال ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بجهود موريتانيا في مواجهة الإرهاب.

وأكد الجانبان ، قبيل مغادرة الرئيس السنغالي العاصمة نواكشوط في أعقاب زيارة رسمية له لموريتانيا ، أن هذه الزيارة مكنت الجانبين من التوقيع معا على اتفاقيات مهمة واستعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي .

وأكد الجانبان ، وفق بيان مشترك لهما امس ، دعمهما إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومساندتهما التامة لحل سلمي عادل ودائم يقوم على أسس القانون الدولي المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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