المدافع البحري.. تدريب سعودي - أمريكي لتأمين الملاحة

الخميس 20 فبراير 2020

تستضيف القوات البحرية السعودية، الأسبوع المقبل، في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية، نظيرتها القوات البحرية الأمريكية، وذلك لإجراء التمرين البحري المختلط وفي إطار تأمين الملاحة البحرية.



ويأتي تمرين "المدافع البحري" بين القوات البحرية في البلدين امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، حيث يتضمن عددا من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

وفي يوليو/تموز الماضي، نفذت القوات السعودية والأمريكية التدريب المشترك "القائد المتحمس 2019" في المنطقة الشمالية للمملكة، لتأكيد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل مشترك لحفظ أمن واستقرار المنطقة.

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وضم التدريب المشترك "القائد المتحمس" عدة خلايا منها خلية طائرة بدون طيار وخلية هيئة السيطرة على التمرين بالإضافة إلى خلايا تنفيذ التمرين.

وسبق ذلك في 16 يونيو/حزيران 2019، أن حلّق تشكيل مشترك من الطائرات السعودية والأمريكية فوق منطقة الخليج العربي.

وشاركت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع "إف-15 سي" في التحليق، فيما ساندتها طائرات تزود بالوقود جوا تابعة للقوتين.

وجاءت المهمة بهدف الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.