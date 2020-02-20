السعودية | مهرجان الصقور بطريف يواصل فعالياته المتنوعة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:36 صباحًا, 20 فبراير 2020 م المناطق - الرياض يواصل مهرجان الصقور بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية في يومه الثالث فعالياته المتنوعة الذي تنظمه إمارة المنطقة لمدة خمسة أيام على الطريق الدولي.

واشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات والمسابقات والأجنحة المشاركة منها محميات طائر الحبارى والأرانب البرية وطائر القطا وطائر الكروان, بالإضافة إلى منطقة الجلسات وأجنحة خاصة للجهات الحكومية المشاركة.

وأوضحت اللجنة المشرفة على المهرجان أنه بنسخته السادسة يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، منها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي.

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