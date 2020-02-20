شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين: لن نرسل مسؤولين لاجتماعات العشرين في الرياض بسبب “كورونا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:24 صباحًا, 20 فبراير 2020 م المناطق - الرياض قال مسؤولون إن البنك المركزي الصيني ووزارة المالية لن يرسلا أي مسؤول لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في الرياض بسبب تفشي “فيروس كورونا”. لكن مسؤولا في وزارة المالية قال إن ممثلي الصين لدى البنك الدولي سيحضرون الاجتماع المقرر يومي 22 و 23 فبراير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الصين: لن نرسل مسؤولين لاجتماعات العشرين في الرياض بسبب “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.