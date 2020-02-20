شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: علاقات المملكة بالبحرين قائمة على أسس راسخة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس سفير مملكة البحرين لدى المملكة، الشيخ حمود آل خليفة.

ونوه سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا أنها علاقات متينة قائمة على أسس راسخة، منذ عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله-، مبينا سموه أن البلدين تجمعهما روابط الأخوة والقربى والمصير المشترك، والعلاقات في مختلف المجالات تشهد تعاونا مميزا، متمنيا سموه لمملكة البحرين حكومة وشعبا دوام التقدم والرخاء.

من جهته عبر سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود آل خليفة، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن العلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين تتواصل على مختلف المستويات والمجالات، موضحا أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- والبحرين في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - يحفظه الله- تحرصان على استمرار هذه العلاقة الأخوية المميزة، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.