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نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية العمل المؤسسي بجمعيات الأيتام

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «بناء» عبدالله الخالدي، والمشاركين في مبادرة «بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام في المملكة».

ونوه سموه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- يحفظهما الله- لأبنائهما المواطنين من حرص واهتمام، لا سيما فئة الأيتام، لما لها من مكانة خاصة في نفوسهما، منوها بالدعم الكبير الذي تلقاه جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، وأهمية أن يكون عملها مؤسسيا وقائما على الاستدامة، مع مراعاة الابتكار في المبادرات، والتنوع في الخدمات، والتيسير على المستفيدين، مشيدا بما حققته جمعية بناء من نجاحات متوالية، في ظل متابعة واهتمام سمو أمير المنطقة، وجهود سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية، متمنيا سموه للجمعية والمشاركين في المبادرة التوفيق.

من جانبه، عبر عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «بناء» عبدالله الخالدي، عن شكره وتقديره باسمه وباسم المشاركين في مبادرة بناء القدرات، لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، لتفضل سموه بلقاء المشاركين، ودعمه المتواصل لأنشطة الجمعية، وحرصه على مشاركة أبنائه الأيتام مناسباتهم المختلفة، مبينا أن كلمات سموه التوجيهية والمحفزة لكل العاملين مع الأيتام نبراس يستنار به فيما نقدمه من مبادرات، مثمنا الدعم الكريم الذي تحظى به جمعية بناء من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

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