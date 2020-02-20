شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «المسوحات الميدانية» للمرصد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

التقى محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، صباح أمس، أعضاء فريق المرصد الحضري الإقليمي بالمنطقة الشرقية، بحضور مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء التعريف بالمرصد الحضري مع عرض مرئي تفصيلي عن طبيعة عمله وأهدافه، ثم دشن الخالدي أعمال المسوحات الميدانية للمرصد بمحافظة القطيف.

مؤكدا خلال كلمته على الدعم والرعاية التي توليها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- بما يحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة تمشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تحقق رضا المواطنين والمقيمين.

مبديا تعاون المحافظة واستعدادها التام لتذليل أي عقبات تواجه أعمال المرصد، داعيا الجهات المشاركة في اللقاء لتقديم الدعم والمساندة؛ لتسهيل قيام فريق المرصد الحضري بمهام عمله في المحافظة على أكمل وجه.