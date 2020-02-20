شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة الشتاء تعلق مصير الدارسين السعوديين في»ووهان» والان نبدء بالتفاصيل

دخل الطلاب الـ 10 السعوديون، القادمون من مدينة ووهان الصينية، فصلا جديدا، بعد ثبوت عدم إصابة أي منهم بفيروس «كورونا المستجد»، وخروجهم من العزل الذي كان مقررا أن تكون مدته 14 يوما.

» عودة للدراسة

وحدّد التعليم الجامعي نهاية شهر فبراير الجاري، من أجل معرفة إمكانية عودتهم من عدمه إلى الدراسة في الصين مجددا، وأعاد أسباب ذلك إلى أن هذه المدة هي إجازة في الجامعات الصينية، وستنتهي مع نهاية الشهر، الأمر الذي يعتمد على ما سيصدر من وزارة التعليم الصينية.

» انتهاء العزل

وكانت وزارة الصحة، أعلنت قبل أيام، انتهاء فترة العزل للطلاب الـ 10 القادمين من ووهان الصينية، والتي كانت مدتها 14 يوما، وتمكن الطلاب من العودة إلى منازلهم، بعد فحصهم، وثبوت سلامتهم، وذلك بعد عملية إجلاء عاجلة تصحبها عناية فائقة.

» خوف وهلع

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وذكر الطلاب أن الخبر كان صادما بالنسبة لهم، خاصة أن الفيروس قاتل، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع السفارة السعودية هناك، والتي أدت دورها على أكمل وجه، في حين تبددت الشكوك وشعور الخوف والهلع بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.

وعن تجربتهم في التواجد في العزل، أفادوا بأنها كانت ممتعة، وأن وزارة الصحة وفرت كافة وسائل الراحة.

» إجازة شتاء

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري لـ«اليوم»: إن الوزارة تتواصل باستمرار مع الجامعات الصينية؛ لمعرفة آلية الدوام الخاص بالتعليم في الجامعات.

أفاد بأن ما وصلهم، هو أن الطلبة حتى نهاية شهر فبراير الجاري، في إجازة الشتاء في الصين، فالجامعات إلى الآن في إجازة، متابعا: «أي حل لوضع الطلبة في الصين يعتمد على ما سيصدر من وزارة التعليم الصينية والجامعات الصينية».