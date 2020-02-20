شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 219 وإصابة 15 باختناق في حريق «سينما الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

أخلت الجهات المختصة 219 شخصا أصيب بينهم 15 بحالات اختناق، بعدما غطّت سحابة سوداء، صباح أمس، سماء مدينة الدمام نتيجة نشوب حريق في الطابق الثاني لأحد المجمعات التجاريّة، فيما تواجدت فرق الأجهزة الأمنية والدوريات المروريّة لتأمين الموقع وتنظيمه.

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ووفقا للمتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني فإن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغا في الساعة 9:01 صباح أمس مفاده نشوب حريق في مبنى تجاري بحي العدامة وعند الوصول لموقع الحادث اتضح أن الحريق بمبنى مجمع تجاري مكون من ثلاثة أدوار وقبو، وانحصر الحريق في داخل صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء بالدورين الأول والثاني من المجمع مما تسبب في انتشار الدخان بالمجمع والفندق المجاور له، وبناء على ذلك تم إخلاء (219) شخصا من المجمع والفندق وعزل المنطقة المتضررة ومباشرة أعمال الدفاع المدني (الإنقاذ والإطفاء) بالموقع.

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وقال: نتج عن الحادث إصابة 15 حالة نتيجة تعرضهم للدخان، تمت معالجتهم بالموقع ما عدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى للتأكد والاطمئنان على صحتها وغادرت في حينه وهي بصحة جيدة، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الحريق، مشيرا إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بالحادث في المنطقة الشرقية (الشؤون الصحية، فرع هيئة الهلال الأحمر، إدارة دوريات الأمن، الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمانة الشرقية، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والشركة السعودية للكهرباء).

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بدورها، أكدت إدارة الاتصال المؤسسي للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية أن 4 فرق إسعافيّة تابعة للهلال الأحمر، ومدعّمة بفرقتي إسعاف من الصحة، باشرت يوم أمس، موقع حريق شب في «سينما» بأحد مجمعات حيّ العدامة بمدينة الدمام، في حين بلغ عدد الحالات التي تمت مباشرتها نحو 15 حالة، تتمثّل في اختناقات وحالات مستقرّة، فيما تم نقل حالة واحدة إلى مجمع الدمام الطبي المركزي، في حين تلقّت عمليات الهلال الأحمر بلاغا من الدفاع المدني الساعة 9:06 صباحا، بلاغا يفيد بوجود حريق في «السينما» الواقعة في أحد المجمعات.