شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية لمنع وصول «كورونا المستجد» والان نبدء بالتفاصيل

عقد فريق مكافحة العدوى بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اجتماعا تنسيقيا جمع المؤسسات الصحية المختلفة في المنطقة الشرقية لتعزيز الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس «كورونا المستجد».

وترأس الاجتماع رئيس فريق مكافحة العدوى د. زكريا الصفران، والذي أكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين جميع مقدمي الخدمة الصحية في القطاعات العامة والعسكرية والخاصة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

واستعرض أعضاء الفريق الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع وصول العدوى إلى المنطقة، وآلية التنسيق بين المستشفيات بشكل عام في حال الاشتباه في أي حالة لا سمح الله، وذلك لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتطبيقها لمنع وصول فيروس كورونا المستجد.

كما تم خلال الاجتماع إطلاع كافة المسؤولين وممثلي المؤسسات الصحية في المنطقة على أهم المستجدات المتعلقة بالوضع الراهن لفيروس الكورونا الجديد والتأكيد على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور فريق مكافحة العدوى الذي تم تشكيله من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي، والمُكلف بتقييم ودراسة إجراءات ومتطلبات مكافحة العدوى بكافة المرافق الصحية التابعة للتجمع الصحي بالمنطقة الشرقية.